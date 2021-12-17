Son dakika... İstanbul merkezli 8 ilde PKK/KCK operasyonu: 26 gözaltı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul merkezli 8 ilde PKK/KCK operasyonu: 26 gözaltı

İSTANBUL - Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlk belirlemelere göre örgüt üyelerinin molotof kokteylli, bombalı, taşlı-sopalı, havai fişekli korsan gösteri ve eylemler gerçekleştirilmesini organize ettikleri ileri sürülen 26 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bölücü örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti. Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey örgüt mensuplarına bağlı olarak, örgütsel ideoloji çerçevesinde yetiştirilen kadroların, dalgalar halinde topluma yayılması ve onların yönlendirmesiyle terör örgütü adına İstanbul'da örgütsel kararlar alındığı belirlendi. Örgüt kararlar doğrultusunda, PKK/KCK mensuplarının molotof kokteylli, bombalı, taşlı-sopalı, havai fişekli korsan gösteri ve eylemler gerçekleştirilmesini organize ettikleri tespit edildi.

Yürütülen detaylı çalışmalar sonucu 7'si il dışında olmak üzere İstanbul'da bu sabah 15 ilçede bulunan 23 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı baskınlarda şu ana kadar 26 kişi "şüpheli" sıfatıyla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltıların artabileceği belirtilirken, operasyon düzenlenen adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.

İlk etapta yakalanan 26 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılar hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.