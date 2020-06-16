Son dakika haberi... Bolu Valisi Ümit'ten koronavirüsle mücadelede rehavete kapılmama çağrısı
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Son dakika haberi... Bolu Valisi Ümit'ten koronavirüsle mücadelede rehavete kapılmama çağrısı

Son dakika habere göre Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede rehavete kapılmama çağrısında bulundu.

Son dakika haberi... Bolu Valisi Ümit'ten koronavirüsle mücadelede rehavete kapılmama çağrısı
16.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:17

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede rehavete kapılmama çağrısında bulundu.

Vali Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla mücadelenin devam ettiğini belirterek, tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Ümit, "Vatandaşlarımız, görüştükleri ve konuştukları kişilere karşı daha dikkatli olmalı. Herkesin hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralına riayet etmesi gerekiyor." dedi.

Ümit, ilde koronavirüs pozitif vaka sayısının 15 gün önce sıfırlamak üzereydi olduğunu aktararak, "Şimdi sayımız yükseldi. Hastanelerdeki sayılarımız yükseldi. Tekrar 2,5 ay öncesine dönüşümüz olursa Allah korusun hepimiz çok daha rahatsız oluruz. Onun için yol yakınken belirlenmiş kurallara hep birlikte riayet edelim. Birbirimizi destekleyelim. Uymayanları uyaralım. Herkes bunun farkında olursa zaman içerisinde hep birlikte rahatlayacağız. Asla rehavet yok, panik yok. Kontrol altında." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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