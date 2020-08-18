Son dakika haberi: Bolu'daki kazalar kamerada Son dakika haberleri: BOLU'da, temmuz ayında meydana gelen 3 farklı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

BOLU'da, temmuz ayında meydana gelen 3 farklı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait kentin çeşitli noktalarında bulunan KGYS kameralarına temmuz ayında ayrı tarihlerde meydana gelen 3 farklı trafik kazası yansıdı. Emniyetin internet sitesinde yer alan görüntülerde, kazaların, dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu yaşandığı gözler önüne serildi.

Kent merkezindeki ilk kazada görüntülere, kavşaktan dönen bir minibüse arkadan çarpan otomobilin yoldan çıkıp yol kenarındaki tabelalara çarpma anı yansıdı. Diğer kazada da kontrollü geçişin yapıldığı kavşakta iki otomobilin çarpışma anı kameralara yansıdı. Bir diğer kazada ise trafik ışıklarında kırmızı yanınca ani fren yaparak duran araca arkadan gelen TIR'ın çarpması görüntülerde yer aldı.

Kaynak: DHA