Son dakika haberi! Bolu Dağı Tüneli'ndeki araç yangını ulaşımda aksamaya neden oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Bolu Dağı Tüneli'ndeki araç yangını ulaşımda aksamaya neden oldu

Son dakika güncel haberi... Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli içinde meydana gelen araç yangını nedeniyle Ankara istikametine ulaşımda aksama yaşandı.

Son dakika haberi! Bolu Dağı Tüneli'ndeki araç yangını ulaşımda aksamaya neden oldu
05.06.2020 18:03 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:40

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli içinde meydana gelen araç yangını nedeniyle Ankara istikametine ulaşımda aksama yaşandı.

Otoyoldan Ankara istikametine giden Hamdi Bilir idaresindeki 34 HC 171 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli'nde motor kısmından yanmaya başladı.

Dumanları fark eden Bilir, otomobilini emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Otomobildeki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşımda yoğunluk oluştu.

Bolu Dağı Tüneli'nin iki şeride düşmesi nedeniyle yaklaşık 45 dakika süren yoğunluk, yanan aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, yanan otomobilde biri çocuk 5 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Son Dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi Haber
Son Dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Haber
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü Haber
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu Haber
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu
Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı
Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu
ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Hasan Polatkan Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Murat Boz Beren Saat Tilbe Saran
Spor Mete Gazoz Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Kadın Ankara Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Bolu Dağı Tüneli'ndeki araç yangını ulaşımda aksamaya neden oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 18:40:15. #1.14#
title