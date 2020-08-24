Son dakika haberi: Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi: Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 1 kamyon ve 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 1 kamyon ve 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre D-100 kara yolu üzerinde İstanbul istikametine seyreden Murat Tiryaki yönetimindeki 06 BCZ 486 plakalı kamyon, Şair Dertli mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden 38 AA 962 plakalı tıra çarptıktan sonra 02 LC 486 plakalı tır ile bariyerlere çarparak durabildi.
Meydana galen trafik kazasında, yaralanan Murat Tiryaki, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan 2 tırın sürücüleri ise olaydan yara almadan kurtuldu.
Trafik kazası nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Ulaşım, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
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Kaynak: AA