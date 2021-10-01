Son dakika haberi! Bolu'da yasa dışı kripto para üretimine 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: BOLU'da jandarmanın düzenlediği operasyonda yasa dışı kripto para üretimi yapan 3 kişi gözaltına alındı.
BOLU (DHA) - BOLU'da jandarmanın düzenlediği operasyonda yasa dışı kripto para üretimi yapan 3 kişi gözaltına alındı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu kurdukları düzenekle yasa dışı kripto para üretimi yapılan 2 yere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bolu merkezi ve Gerede ilçesinde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla kripto para üretimi yapılan toplam 3 ayrı düzenek içerisinde toplam 61 elektronik cihaz ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.