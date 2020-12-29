Son dakika haberi | Bolu'da üzerine yem silosu devrilen kişi hayatını kaybetti
29.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:50
Son dakika haberi: Bolu'nun Mengen ilçesinde üzerine yem silosu devrilen kişi yaşamını yitirdi.
Bolu'nun Mengen ilçesinde üzerine yem silosu devrilen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çubuk köyündeki tavuk çiftliğinde bulunan yem silosuna yükleme yapan Murat Ergün'ün üzerine silo devrildi.
Silonun altında kalan Ergün, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ergün'ün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder