Son dakika haberi: Bolu'da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu

Son dakika gündem haberi: Bolu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda araçlarında Bizans ve Roma dönemine ait 24 parça tarihi eser ve 305 gram esrar ele geçirildi.

Bolu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda araçlarında Bizans ve Roma dönemine ait 24 parça tarihi eser ve 305 gram esrar ele geçirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait 8 madalyon, 9 yüzük, 4 sikke, 3 hayvan figürlü obje olmak üzere toplam 24 adet tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişinin jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Jandarma ekiplerince yapılan bir başka operasyonda ise çekici üzerinde bulunan araçta 305 gram toz esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan 2 aparat ele geçirildiği ifade edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin de çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder