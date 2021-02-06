Son dakika haberi... Bolu'da sokak hayvanları unutulmadı
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Son dakika haberi... Bolu'da sokak hayvanları unutulmadı

06.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:26
Son dakika haberi... Bolu'da sokak hayvanları unutulmadı

Edinilen son dakika haberine göre Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanların mama ihtiyacı karşılanıyor.

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanların mama ihtiyacı karşılanıyor.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Hastanesi ile Bolu Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) ve Bolpati Derneği kısıtlama sebebiyle boş kalan sokaklarda yaşayan kedi, köpek ve kuşların düzenli olarak beslenme ihtiyacını karşılıyor.

BOLHAYKO üyeleri, Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Bayezıt Camisi'nin avlusundaki güvercinler ile sokak kedilerini besledi.

Dernek üyelerinin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, diğer yardımsever kurumlar ile vatandaşların verdikleri yemleri, güvercinlerin beslenmesi için kullandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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