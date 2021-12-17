Son dakika haberi! Bolu'da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi! Bolu'da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Bolu'da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Bolu'da işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

BOLU (AA) - Bolu'da işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve Mudurnu ilçesinden Bolu istikametine giden 54 AAT 606 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yılmaz K. yönetimindeki fabrika işçilerini taşıyan 14 LF 902 plakalı midibüs Gedikler köyü yakınlarında çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki 4 kişi ile midibüsteki 5 kişi yaralandı. Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Son dakika haberi! Bolu'da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Bolu'da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Bolu'da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Bolu'da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

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AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

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