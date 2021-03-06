Son dakika haberi: Bolu'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi: Bolu'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı

06.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:26
Son dakika haberi: Bolu'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Bolu'da otomobilde uyuşturucu maddeyle yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da otomobilde uyuşturucu maddeyle yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapıldı.

Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, B.Y. (30) ile B.P'nin (32) üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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