Son dakika haberi | Bolu'da maske takmayanlara ceza kesildi Son dakika gelişmesine göre BOLU'da polis, kentin işlek noktalarında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

BOLU'da polis, kentin işlek noktalarında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Maske takmayan, yanlış takan ve sosyal mesafeye uymayanlara para cezası kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu Bolu'da, polis ekipleri denetim yaptı. Denetimde kentin en işlek noktaları olan İzzet Baysal Caddesi'nde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 10 kişiye para cezası kesildi. Uygulamada vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takarak kurallara uyduğu görüldü. Bazı vatandaşlar ise çenelerinde bulunan maskeleri polis denetimini gördüğü anda doğru şekilde taktı.

Kaynak: DHA