Son dakika haberi | Bolu'da maske cezası kesilen vatandaşla polis arasında tartışma
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Bolu'da maske cezası kesilen vatandaşla polis arasında tartışma

17.11.2020 00:59 | Son Güncelleme: 17.11.2020 01:02
Son dakika haberi | Bolu'da maske cezası kesilen vatandaşla polis arasında tartışma

Son dakika haberler: Bolu'da, polis ekiplerinin korona virüs denetimlerinde maskesini kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle ceza kesilen vatandaş ile polis arasında tartışma yaşandı.

Bolu'da, polis ekiplerinin korona virüs denetimlerinde maskesini kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle ceza kesilen vatandaş ile polis arasında tartışma yaşandı. Ceza kesilen vatandaş polise ısrarla 'Sen hiç maskeni indirmiyor musun?' diye sordu.

Bolu'da, korona virüs salgını nedeniyle kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde maske ve sigara denetimi yapıldı. Caddenin belirli noktalarında denetim yapan ekipler, sigara içen, yürür şekilde yiyecek tüketen ve maske takmayanlara idari para cezası uyguladı. Maskesini kurallara uygun olarak takmayan Harun Ö. isimli vatandaş polis ekipleri tarafından durduruldu. Kurallara uymadığı için ceza kesileceği söylenen Harun Ö. ile polis ekipleri arasında tartışma çıktı. Kesilen cezaya tepki gösteren Harun Ö., denetim yapan polis memuruna ısrarla, 'Sen hiç maskeni indirmiyor musun?" diye sordu. Polis memurunun yemek yemek dışında maskesini indirmediğini söylemesi üzerine Harun Ö., 'Sen hiç indirmiyorsan ben senin önünde eğilerek saygı duyayım. Akşama kadar hiç indirmiyor musun? Yemek haricinde de mi indirmiyorsun? O zaman sen çok dürüst bir adamsın. Cezayı yazdın rahatladın, iyi oldu" dedi.

Harun Ö.'nün tepkilerine karşı soğukkanlılığını koruyarak açıklama yapmaya çalışan ekipler, ceza makbuzunu teslim ederek vatandaşı gönderdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bolu'da maske cezası kesilen vatandaşla polis arasında tartışma
Bolu'da maske cezası kesilen vatandaşla polis arasında tartışma
Son dakika haberi | Başakşehir'de kapalı pazar yerinde denetim: 3 kişiye para cezası kesildi
Son dakika haberi | Başakşehir'de kapalı pazar yerinde denetim: 3 kişiye para cezası kesildi
Son dakika haber | Sopayla işkence edilen köpeği zabıta görevlisi sahiplendi, saldırgana para cezası kesildi
Son dakika haber | Sopayla işkence edilen köpeği zabıta görevlisi sahiplendi, saldırgana para cezası kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Cevdet Yılmaz Kamala Harris Berat Albayrak Vladimir Putin
Magazin Kutsi Tarkan Sinan Akçıl Şafak Sezer
Spor Ozan Kabak Lance Stroll Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla Medya Milli Kamera İyi Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Bolu'da maske cezası kesilen vatandaşla polis arasında tartışma - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 01:06:41. #1.14#
title