Son dakika haberi: Bolu'da LPG istasyonunun yakınında çıkan yangın paniğe neden oldu

Gelen son dakika haberine göre Bolu'da LPG istasyonunun yanındaki barakada çıkan yangın paniğe yol açtı.

BOLU (AA) - Bolu'da LPG istasyonunun yanındaki barakada çıkan yangın paniğe yol açtı.

Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi'nin girişinde yer alan LPG istasyonunun yanında bulunan barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Barakanın çatısında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangını fark eden istasyon çalışanları, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi, LPG istasyonuna giden yollar kapatıldı.

Yangın, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu istasyona sıçramadan söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken baraka kullanılamaz hale geldi.