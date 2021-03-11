Son dakika haberi! Bolu'da "kontrollü normalleşme" döneminde otobüsler kapasitesi oranında yolcu taşımaya başlayacak

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarı kapasiteyle çalışan otobüslerin normal kapasitede yolcu taşımasına, otogarlardaki yeme içme alanlarının ruhsatlarında belirtilen saatlerde faaliyet göstermesine karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Ahmet Ümit başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziksel mesafeyi koruyabilmek amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği vurgulandı.

"Kontrollü normalleşme" dönemine girildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda salgınla mücadele sürecinde alınan tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem taşıyan ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, başta HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla, ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilmesine karar verildi.

İlimiz risk gruplandırmasında çok yüksek risk grubuna girmediği sürece terminal ve gar binalarında bulunan yeme içme yerlerinin, aynı rehberde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla İl Umumi Hıfzısıhha Meclisinin kararıyla getirilen açılış kapanış saatlerine bağlı olmaksızın, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun faaliyet göstermeleri kararlaştırıldı."

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri hibrit eğitime geçecek

Açıklamada, özellikle mezun durumundaki öğrencilerin yetkinliklerinin kazandırılmasında telafisi güç eksiklikler oluşabileceği düşünülerek, 2020-2021 bahar döneminde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik programlarında 4. sınıf uygulamalı derslerin, hibrit eğitim modeliyle gruplara bölünerek, seyreltilmiş olarak Kovid-19 tedbirlerine uygun yapılabilmesinin karara bağlandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder