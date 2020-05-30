Son dakika haberi: Bolu'da kafeteryalar, 1 Haziran hazırlıklarına başladı
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Son dakika haberi: Bolu'da kafeteryalar, 1 Haziran hazırlıklarına başladı

Son dakika güncel haberine göre Bolu'da kafeteryalar, 1 Haziran hazırlıklarına başladıBOLU'da, 1 Haziran tarihinde açılacak olan kafeteryalar ile restoranlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

30.05.2020 18:08 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:14

Bolu'da kafeteryalar, 1 Haziran hazırlıklarına başladı

BOLU'da, 1 Haziran tarihinde açılacak olan kafeteryalar ile restoranlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan kafeteryalar ve restoranlar, 1 Haziran günü kapılarını yeniden müşterilerine açacak. Bolu'da da kafeterya ve restoranlarda açılış hazırlıkları başladı. Masa sayıları azaltılırken, masalar arasında 1,5 metre mesafe bırakıldı. Ayrıca dezenfekte çalışması yapıldı.

Kafeterya sahibi Çetin Ateş, "Kafeteryalara ve restoranlara girerken ateş ölçümü yapılacak, maske ve eldiven kullanımına dikkat edilecek. Müşteriler hesaplarını masalarda ödeyecek. Sosyal mesafeye uyulacak" dedi.

Son dakika haberi: Bolu'da kafeteryalar, 1 Haziran hazırlıklarına başladı

Kaynak: DHA

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