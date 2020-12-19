Son dakika haberi: Bolu'da iş kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberi: Bolu'da iş kazası: 1 yaralı

19.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:14
Son dakika haberi: Bolu'da iş kazası: 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre Bolu'da bir inşaatta çalışırken merdivenden düşen işçi yaralandı.

Bolu'da bir inşaatta çalışırken merdivenden düşen işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan Hayri T. dengesini kaybederek merdivenden düştü.

İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Hayri T'yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürdü.

Burada tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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