Son dakika haberi: Bolu'da ihtiyaç sahiplerine patates ve soğan dağıtılmaya başlandı
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Son dakika haberi: Bolu'da ihtiyaç sahiplerine patates ve soğan dağıtılmaya başlandı

Son dakika haberi: Bolu'da ihtiyaç sahiplerine patates ve soğan dağıtılmaya başlandı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından çiftçiden alınan ve ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılması planlanan arz fazlası patates ve soğanların Bolu'daki ihtiyaç sahiplerine de ulaştırılmaya...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından çiftçiden alınan ve ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılması planlanan arz fazlası patates ve soğanların Bolu'daki ihtiyaç sahiplerine de ulaştırılmaya başlandığı bildirildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kente getirilen patates ve soğanların dağıtım faaliyetlerini yerinde inceledi.

Vali Ümit, Vali Yardımcısı Vekili Nurhalil Özçelik'ten dağıtım faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Patates ve soğanların Bolu'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtımında görevli personelle de sohbet eden Vali Ümit, "İlimize gelen patates ve soğanları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmasını ivedilikle yapacağız. Patates ve soğanların dağıtımını yaparken hiçbir vatandaşımızın rahatsız edilmemelerine hassasiyet göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ümit, kente 500 ton patates ve 100 ton soğan tahsis edildiğini aktararak, 115 ton patates ve 42 ton soğanın Valilikçe teslim alındığını, kalan miktarın da yakın zamanda teslim edileceğini kaydetti.

İhtiyaç sahibi ailelerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla belirlendiğini belirten Ümit, ilk etapta toplam 5 bin ihtiyaç sahibi haneye patates ve soğan dağıtımının yapılacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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