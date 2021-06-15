Hobi olarak çilek üretmeye başlayan itfaiyeci talebe yetişemiyor
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Hobi olarak çilek üretmeye başlayan itfaiyeci talebe yetişemiyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da eşiyle birlikte hobi olarak çilek yetiştirmeye başlayan itfaiye çalışanının ürünleri henüz tarladayken alıcı buluyor.

Bolu'da eşiyle birlikte hobi olarak çilek yetiştirmeye başlayan itfaiye çalışanının ürünleri henüz tarladayken alıcı buluyor.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde çalışan Mehmet Ceyhan (35), Çatak Mahallesi'nde yaklaşık 4 yıl önce küçük bir alanda eşiyle "yediveren" olarak adlandırılan albion cinsi çilek üretimine başladı.

Hobi olarak yöneldikleri bu işte yoğun taleple karşılaşan ve üretim alanını 2 dönüme çıkaran çift, siparişlere cevap vermeye çalışıyor.

"Hedefimiz üretimi daha da artırmak"

Ceyhan, AA muhabirine, organik çilek yetiştirdiklerini belirterek, "Hedefimiz, üretimi daha da artırmak. Bolumuza bu çileği sunmak istiyoruz. İlgi çok fazla. Çileğimizi tadanlar daha fazla alıyorlar ve buna yetişemiyoruz şu an, çileği çoğaltacağız." dedi.

Bu yıl hava şartlarının üretimi olumsuz etkilediğini ifade eden Ceyhan, "Üretim, miktar olarak düştü. Bunun temizliğini yaparak ikinci mahsulümüzde çileği vatandaşımıza sunacağız." diye konuştu.

Ceyhan, çileğin kilogram fiyatının 18 lira olduğunu, müşterilerin hiçbir ilaç kullanmadan yetiştirdikleri ürünü almak için tarlaya kadar geldiklerini kaydetti.

Hobi olarak çilek üretmeye başlayan itfaiyeci talebe yetişemiyor
Hobi olarak çilek üretmeye başlayan itfaiyeci talebe yetişemiyor
Hobi olarak çilek üretmeye başlayan itfaiyeci talebe yetişemiyor
Hobi olarak çilek üretmeye başlayan itfaiyeci talebe yetişemiyor
Hobi olarak çilek üretmeye başlayan itfaiyeci talebe yetişemiyor
Hobi olarak çilek üretmeye başlayan itfaiyeci talebe yetişemiyor
Hobi olarak çilek üretmeye başlayan itfaiyeci talebe yetişemiyor
Hobi olarak çilek üretmeye başlayan itfaiyeci talebe yetişemiyor
Hobi olarak çilek üretmeye başlayan itfaiyeci talebe yetişemiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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