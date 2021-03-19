Son dakika haberi... Bolu'da gelenek haline gelen 5 asırlık "Nevruz ateşi" Kovid-19 tedbirleri alınarak yakılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi... Bolu'da gelenek haline gelen 5 asırlık "Nevruz ateşi" Kovid-19 tedbirleri alınarak yakılacak

19.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:46
Son dakika haberi... Bolu'da gelenek haline gelen 5 asırlık

Son dakika gündem haberi... Bolu'nun Seben ilçesindeki Nevruz Tepesi'nde, 5 asırdır her 21 Mart'ta tutuşturulan "nevruz ateşi", bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yakılacak.

Bolu'nun Seben ilçesindeki Nevruz Tepesi'nde, 5 asırdır her 21 Mart'ta tutuşturulan "nevruz ateşi", bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yakılacak.

Nevruz Bayramı, Seben ilçesinde bulunan 1440 rakımlı Nevruz Tepesi ile tepenin ayağında bulunan Alpağut köyünde 5 asırdır hiç ara verilmeden kutlanıyor.

İlçeye bağlı bütün köylerden görülen "Nevruz ateşi", ilçeye baharın geldiğini müjdelerken, tepedeki ateşi gören köy sakinleri de kendi köylerinde ateş yakarak baharın gelişini kutluyor.

Kovid-19 salgını öncesinde her yıl düzenlenen etkinliklerle karşılanan baharın gelişi, salgın nedeniyle bu yıl daha az katılımla kutlanacak.

Bir kutlama programının yapılmayacağı 21 Mart Pazar günü, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak ve beraberindeki kişiler, Nevruz Tepesi'nde ateş yakarak, ilçeye baharın geldiğini müjdeleyecek.

Kavak, AA muhabirine, baharın, doğanın uyanmasının müjdecisi ve yayla göçünün başlangıcı olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı'nın, ilçede bulunan Nevruz Tepesi'nde yakılan ateşle 500 yıldır kutlandığını söyledi.

Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Türk boylarının bir kısmının Seben civarına yerleştiğini aktaran Kavak, "Seben'de nevruz ateşi o günden bu yana yaşanan savaş ve diğer olaylara rağmen hiç sönmemiş. Biz de bu geleneği devam ettiriyoruz. Hem dünya hem de ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen Nevruz Tepesi'ndeki nevruz ateşi yeniden yakılacak." dedi.

Nevruz Tepesi'nde yakılacak ateş için hazırlıkların yapıldığını dile getiren Kavak, "21 Mart Pazar günü yaklaşık 10-15 kişi, Nevruz Tepesi'ne çıkarak ateşimizi yakacağız. Yaktığımız ateşle ilçe sakinlerimize ve Türk dünyasına baharın geldiğini müjdeleyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Fahrettin Altun Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Türkan Şoray
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Ersun Yanal Caner Erkin Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Bolu'da gelenek haline gelen 5 asırlık "Nevruz ateşi" Kovid-19 tedbirleri alınarak yakılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 12:05:23. #1.15#
title