Son dakika haberi... Bolu'da firari hükümlüleri "JASAT dedektifleri" yakaladı
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Son dakika haberi... Bolu'da firari hükümlüleri "JASAT dedektifleri" yakaladı

22.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:18
Son dakika haberi... Bolu'da firari hükümlüleri

Gelen son dakika haberlerine göre Bolu'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Bolu'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ekipler kentte yaşadığı belirlenen hakkında 45 suç kaydı ile 21 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aydın B. ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Tamer B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan JASAT ekiplerinden oluşturulan özel ekip tarafından 1 hafta süren teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin Mudurnu'ya bağlı Taşkesti Beldesi'nin Karamurat köyünde saklandığı tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, kuzen olduğu öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Mudurnu Adliyesine sevk edilen Aydın B. ve Tamer B. cezaevine gönderildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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