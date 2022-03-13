Son dakika haberi | Bolu'da eşini silahla yaraladığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi
AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Son dakika haberler: Bolu'da karısını silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
BOLU (AA) - Bolu'da karısını silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sağlık Mahallesi Gürgen Sokak'taki apartmanda dün tartıştığı eşi F.Ö'yü tabancayla bacağından yaraladığı öne sürülen M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde tedavi gören kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel