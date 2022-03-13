Son dakika haberi | Bolu'da eşini silahla yaraladığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Bolu'da eşini silahla yaraladığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Bolu'da eşini silahla yaraladığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi

Son dakika haberler: Bolu'da karısını silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

BOLU (AA) - Bolu'da karısını silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sağlık Mahallesi Gürgen Sokak'taki apartmanda dün tartıştığı eşi F.Ö'yü tabancayla bacağından yaraladığı öne sürülen M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde tedavi gören kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Bolu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title