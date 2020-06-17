Son dakika haberi! Bolu'da dolu etkili oldu
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Son dakika haberi! Bolu'da dolu etkili oldu

Son dakika haberleri: Bolu'da dolu, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Son dakika haberi! Bolu'da dolu etkili oldu
17.06.2020 21:43 | Son Güncelleme: 17.06.2020 22:52

Bolu'da dolu, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte aralıklarla etkili olan sağanak yerini akşam saatlerinde doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık nohut büyük büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle trafikte olan sürücüler araçlarını yol kenarlarına çekerek yağışın durmasını bekledi.

Kentte sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Manşet

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