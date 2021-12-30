Son dakika haberi... Bolu'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
BOLU (AA) - Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Borazanlar ve Bahçelievler mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgütün eylemlerinde yer aldığı iddia edilen 2 Irak uyruklu gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.