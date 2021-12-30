Son dakika haberi... Bolu'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi... Bolu'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Bolu'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

BOLU (AA) - Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Borazanlar ve Bahçelievler mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün eylemlerinde yer aldığı iddia edilen 2 Irak uyruklu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

Son dakika haberi... Bolu'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Bolu'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Bolu'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Bolu'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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