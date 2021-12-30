BOLU'DA DEAŞ OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI - Haberler
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BOLU'DA DEAŞ OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, polisin operasyonu ile terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

BOLU'da, polisin operasyonu ile terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Borazanlar ve Bahçelievler Mahallelerinde DEAŞ üyelerinin saklandıkları eve baskın düzenledi. Irak uyruklu İ.M.A.A. ve O.H.A.A. gözaltına alındı. İki şüphelinin örgütün eylemlerinde yer aldığı iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

BOLU'DA DEAŞ OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI

BOLU'DA DEAŞ OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI

BOLU'DA DEAŞ OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI

BOLU'DA DEAŞ OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI

BOLU'DA DEAŞ OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI

BOLU'DA DEAŞ OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI

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