Son dakika haberi! Bolu'da çıkan yangında ev, odunluk ve ardiye kullanılamaz hale geldi

BOLU (AA) - Bolu'da odunluk ve ardiyeye sıçrayan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenisefa köyünde İsmail Ulaş'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, evin yanındaki odunluk ve ardiyeye de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangında, evin büyük kısmı ile odunluk ve ardiye kullanılamaz hale geldi.