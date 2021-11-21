Son dakika haberi! Bolu'da çıkan yangında ev, odunluk ve ardiye kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Son dakika haberi! Bolu'da çıkan yangında ev, odunluk ve ardiye kullanılamaz hale geldi

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Bolu'da çıkan yangında ev, odunluk ve ardiye kullanılamaz hale geldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bolu'da odunluk ve ardiyeye sıçrayan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BOLU (AA) - Bolu'da odunluk ve ardiyeye sıçrayan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenisefa köyünde İsmail Ulaş'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, evin yanındaki odunluk ve ardiyeye de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangında, evin büyük kısmı ile odunluk ve ardiye kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberi! Bolu'da çıkan yangında ev, odunluk ve ardiye kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi! Bolu'da çıkan yangında ev, odunluk ve ardiye kullanılamaz hale geldi

Son dakika: Bolu'da 4 gündür kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Son dakika: Bolu'da 4 gündür kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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