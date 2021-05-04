Son dakika haberi! Bolu'da balkona düşen ebabil kuşunu itfaiye kurtardı
Son dakika haberler... Bolu'da bir binanın balkonuna düşen ebabil kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bolu'da bir binanın balkonuna düşen ebabil kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Borazanlar Mahallesi Zambak Sokak'ta apartmanın beşinci katındaki balkona düşen ebabil kuşunu fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla ulaştıkları ebabili kurtardı.
Yaralı kuş, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder