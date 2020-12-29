Son dakika haberi | Bolu'da arıza yapan otomobilin yanma anı güvenlik kamerasında
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Son dakika haberi | Bolu'da arıza yapan otomobilin yanma anı güvenlik kamerasında

29.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:28
Son dakika haberi | Bolu'da arıza yapan otomobilin yanma anı güvenlik kamerasında

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bolu'da, seyir halindeyken arıza yapan otomobilin motoru patladıktan sonra alev alev yanması güvenlik kameralarına yansıdı.

Bolu'da, seyir halindeyken arıza yapan otomobilin motoru patladıktan sonra alev alev yanması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tepecik Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhittin U. idaresindeki 06 CGC 870 plakalı otomobil seyir halindeyken arıza yaptı. Muhittin U. aracını yol kenarına çektikten sonra yeniden çalıştırmaya çalıştığı sırada otomobilin motor kısmında patlama meydana geldi.

Sürücünün büyük bir panikle araçtan çıktığı sırada otomobil alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin motorunda yaşanan patlama ve yangın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, araçta yaşanan patlamanın ardından çıkan yangın yer aldı. - BOLU

Son dakika haberi | Bolu'da arıza yapan otomobilin yanma anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Bolu'da arıza yapan otomobilin yanma anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Bolu'da arıza yapan otomobilin yanma anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Bolu'da arıza yapan otomobilin yanma anı güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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