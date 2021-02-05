Son dakika haberi: Bolu'da alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü
05.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:11
Son dakika haberleri: Bolu'da bir otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.
Bolu'da bir otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde E.Ö. idaresindeki 06 MDF 56 plakalı otomobilde, Dörtdivan Dinlenme Tesisleri mevkiinde yangın çıktı.
Otomobilin motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Yeniçağa Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçtaki yangını kısa sürede söndürdü.
Araçta, yangın nedeniyle hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal