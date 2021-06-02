Son dakika haberi! Bolu'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi! Bolu'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi! Bolu'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bolu'da yangın çıkan iki katlı ahşap kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da yangın çıkan iki katlı ahşap kullanılamaz hale geldi.

Karacasu Fatih Mahallesi Mevlana Sokak'ta Bayram T'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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