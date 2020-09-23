Son dakika haberi... Bolu'da 5 kilo 350 gram esrarla yakalanan mahalle muhtarı tutuklandı

Son dakika haberine göre Bolu'da polis ekiplerinin operasyonunda 5 kilo 350 gram esrarla yakalanan 2 kişiden, mahalle muhtarı olan Barış İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da polis ekiplerinin operasyonunda 5 kilo 350 gram esrarla yakalanan 2 kişiden, mahalle muhtarı olan Barış İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu madde taşındığı iddia edilen şüpheli aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. İçerisinde, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde mahalle muhtarı olduğu belirlenen Barış İ. (37) ve yine Diyarbakır'da inşaat taşeronluğu yapan Hüseyin İ.'nin (52) bulunduğu araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 11 paket halinde 5 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen şüphelilerden mahalle muhtarı olan Barış İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçta bulunan Hüseyin İ. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı