Son dakika haberi! Bolu'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Son dakika gündem haberi: Bolu'da bir kişi evinde ölü bulundu.
05.09.2020 23:55 | Son Güncelleme: 06.09.2020 00:30
Bolu'da bir kişi evinde ölü bulundu.
Sümer Mahallesi Selvi Sokak'ta oturan Hayrettin Çakır'dan (65) 3 gündür haber alamayan yakınları ve mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Çakır'ın yaşadığı eve gelen polisler, sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, odada Çakır'ı ölü buldu.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çakır'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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Kaynak: AA