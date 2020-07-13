Son dakika haberi... Bolivya'da son 24 saatte 987 yeni koronavirüs vakası Son dakika haberi... Bolivya'da son 24 saatte 987 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 987 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 48 bin 187'ye ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 987 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 48 bin 187'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 1807 kişi olurken; iyileşenlerin sayısı 14 bin 843 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA