Son dakika haberi | Bolivya'da son 24 saatte 630 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberi | Bolivya'da son 24 saatte 630 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberleri: Bolivya'da son 24 saatte 630 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Son dakika haberi | Bolivya'da son 24 saatte 630 yeni koronavirüs vakası
01.09.2020 09:18 | Son Güncelleme: 01.09.2020 09:22

Bolivya'da son 24 saatte 630 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 116 bin 598'e ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 630 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 116 bin 598'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 5 bin 27, iyileşenlerin sayısı ise 60 bin 408 olarak rapor edildi.


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Kaynak: DHA

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