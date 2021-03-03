Son dakika haberi... Bolivya'da bir üniversitede korkulukların kırılması nedeniyle dördüncü kattan düşen 5 öğrenci hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, bir devlet üniversitesinde korkulukların kırılması nedeniyle 5 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci de yaralandı.