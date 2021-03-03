Son dakika haberi... Bolivya'da bir üniversitede korkulukların kırılması nedeniyle dördüncü kattan düşen 5 öğrenci hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Bolivya'da bir üniversitede korkulukların kırılması nedeniyle dördüncü kattan düşen 5 öğrenci hayatını kaybetti

03.03.2021 01:45 | Son Güncelleme: 03.03.2021 01:48
Son dakika haberi... Bolivya'da bir üniversitede korkulukların kırılması nedeniyle dördüncü kattan düşen 5 öğrenci hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, bir devlet üniversitesinde korkulukların kırılması nedeniyle 5 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci de yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, bir devlet üniversitesinde korkulukların kırılması nedeniyle 5 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci de yaralandı.

Bolivya basınında çıkan habere göre, başkent La Paz yönetim bölgesine bağlı El Alto kentinde, bir üniversitenin öğrenci merkezinde düzenlenen etkinlik esnasında 4'üncü katın korkulukları kırıldı.

Korkuluklardan düşen 8 öğrenciden 5'i yaşamını yitirdi, 3 kişinin ise hastanede tedavileri devam ediyor.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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