Son dakika haberi... Bolivya'da bir üniversitede korkulukların kırılması nedeniyle dördüncü kattan düşen 5 öğrenci hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberine göre Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, bir devlet üniversitesinde korkulukların kırılması nedeniyle 5 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci de yaralandı.
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, bir devlet üniversitesinde korkulukların kırılması nedeniyle 5 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci de yaralandı.
Bolivya basınında çıkan habere göre, başkent La Paz yönetim bölgesine bağlı El Alto kentinde, bir üniversitenin öğrenci merkezinde düzenlenen etkinlik esnasında 4'üncü katın korkulukları kırıldı.
Korkuluklardan düşen 8 öğrenciden 5'i yaşamını yitirdi, 3 kişinin ise hastanede tedavileri devam ediyor.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan