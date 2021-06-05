Son dakika haberi: Bölgesel Amatör Lig temsilcisi İzmirspor, Engin Baytar ve Gökhan Emreciksin'i transfer etti
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Son dakika haberi: Bölgesel Amatör Lig temsilcisi İzmirspor, Engin Baytar ve Gökhan Emreciksin'i transfer etti

Son dakika haberi: Bölgesel Amatör Lig temsilcisi İzmirspor, Engin Baytar ve Gökhan Emreciksin'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Bölgesel Amatör Lig 2. Bölge 2. Grup temsilcisi İzmirspor, daha önce Süper Lig'de forma giyen isimlerden Engin Baytar ile Gökhan Emreciksin'i kadrosuna kattı.

Bölgesel Amatör Lig 2. Bölge 2. Grup temsilcisi İzmirspor, daha önce Süper Lig'de forma giyen isimlerden Engin Baytar ile Gökhan Emreciksin'i kadrosuna kattı.

İzmirspor Kulübünden yapılan açıklamada, TFF 3. Lig'e yükselme mücadelesi verecek ekibin Engin Baytar ile Gökhan Emreciksin'in yanı sıra, eski oyuncularından Kubilay Baktır'ı transfer ettiği belirtildi.

Galatasaray ile Trabzonspor formaları da giyen ve Süper Lig'de 169 maçta 18 golü bulunan 38 yaşındaki Engin Baytar, 3 kez de A Milli formayı giydi. Tecrübeli futbolcu, 2017-2018'den itibaren amatör takımlar Karadeniz Ereğli Belediyespor, Gaziosmanpaşa ve İstanbul Siirt Gücü'nde forma giydi.

Daha önce Fenerbahçe adına da mücadele eden 36 yaşındaki Gökhan Emreciksin ise amatör olarak Siirt İl Özel İdaresi, İstanbul Siirtgücü ve Alaşehir Belediyespor'da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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Son dakika haberi: Bölgesel Amatör Lig temsilcisi İzmirspor, Engin Baytar ve Gökhan Emreciksin'i transfer etti - Haberler Spor
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