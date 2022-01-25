Son dakika haberi: Bölgesel Amatör Lig'de 2. devre maçları bir hafta ertelendi
Son dakika habere göre Futbolda Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2. devrenin ilk hafta maçları olumsuz hava koşulları nedeniyle bir hafta ertelendi.
Futbolda Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2. devrenin ilk hafta maçları olumsuz hava koşulları nedeniyle bir hafta ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29-30 Ocak tarihinde oynanması planlanan BAL 2. devre ilk hafta maçlarının, tüm yurt genelinde yaşanan yoğun kış şartlarından dolayı 05-06 Şubat'ta oynanacak.
İkinci yarının ilk maçları hafta sonunda oynanan BAL 5. Bölge 1. Grup'taki 2. hafta maçları da diğer tüm gruplarda olduğu gibi fikstür tarihleri kaydırılarak oynanmaya devam edecek.
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri