Son dakika haberi | Boksun yeni tesisi için proje Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderildi

ANKARA (AA) - Türkiye Boks Federasyonunun Ankara'daki yeni tesisi için oluşturulan proje, Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderildi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, Eryaman'daki yeni tesisin elektrik, statik, zemin etüdü, mekanik ve mimari projelerinin federasyon başkanı Eyüp Gözgeç tarafından imzalanarak ihale süreci için Bakanlığa gönderildiği belirtildi.

İhale sürecinin ardından projenin kazı çalışmalarına başlanacağı kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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