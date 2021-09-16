Son dakika haberi... Boğulma olayına giden itfaiye erlerinin zamana karşı yarışı araç kamerasına yansıdı

Karaman'da boğulma ihbarına giden itfaiye erlerinin zamana karşı yarışı itfaiye aracının kamerasına yansıdı.

Kentte 12 Eylül Pazar günü Çeltek Mahallesi Türk Dünyası Kültür Parkı yanında bulunan sulama kanalında bir çocuğun boğulması olayıyla ilgili itfaiye ekiplerinin aldıkları ihbar sonrası olay yerine hızla intikalleri görüntülendi.

Videoda bir itfaiye erininin araç içerisinde teçhizatlarını üstüne giyerken, diğer bir arkadaşının da ona bu sırada yardım etmesi görülüyor. Sulama kanalının yanına gelen itfaiye ekibi, suda boğulan çocuğu görmesi üzerine hemen aracı durduruyor.

Görüntünün devamında itfaiye erinin hızla suya atlayarak, boğulan çocuğu su kanalından çıkarması, kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı anlar yer alıyor.

Olay

12 Eylül Pazar günü Çeltek Mahallesi Türk Dünyası Kültür Parkı yanında bulunan sulama kanalına 9 yaşındaki Afgan uyruklu Omid Tajık dengesini kaybedip düşmüş, yapılan çalışmanın ardından çocuk sudan çıkarılmıştı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.