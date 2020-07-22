Son dakika haberi! Bogota'da pandemi döneminde sahibine yiyecek götüren köpek; Nino
Son dakika haberleri: GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Köpek Nino ve sahibinin yaşadığı bölgeden detaylar Köpek Nino ve sahibi Nino'nun markete gidişi Market çalışanının sepeti doldurması Nino'nun alışveriş sepetini eve götürmesi BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da "Nino" adlı köpek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)...
22.07.2020 09:38 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:25
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Köpek Nino ve sahibinin yaşadığı bölgeden detaylar
Köpek Nino ve sahibi
Nino'nun markete gidişi
Market çalışanının sepeti doldurması
Nino'nun alışveriş sepetini eve götürmesi BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da "Nino" adlı köpek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkamayan sahibinin alışverişini yaparak eve götürüyor.
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Kaynak: AA