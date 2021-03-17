Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafını yere serilmesi davası başlıyor
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafını yere serilmesi davası başlıyor

17.03.2021 12:24 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:27

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafını yere serilmesi davası başlıyor 7 Sanıklı dava öncesi İstanbul Adliyesi önünde önlem alındı Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanık 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3 'er yıla kadar...

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafını yere serilmesi davası başlıyor

7 Sanıklı dava öncesi İstanbul Adliyesi önünde önlem alındı

İSTANBUL - Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanık 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3 'er yıla kadar hapis istemiyle bugün hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi İstanbul Adliyesi önünde güvenlik önlemi alındı.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 7 şüpheli hakkında hazırlanana iddianamede, şüphelilerden Doğu D. ve Selahattin C.U.'nun Boğaziçi Üniversitesi kampus alanı içerisindeki sergi alanındaki bir panoya Kabe fotoğrafı üzerine Şahmeran tasviri ve dört bir yanında LGBTİ+ amblemi bulunan resmi astıkları anlatılmıştı. İddianamede, üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından tutulan tutanağa göre resmin asılması üzerine şahısların resmin dini simgeleri aşağılayıcı nitelikte olduğu yönünde uyarıldıklarının belirtildiği, sanıklar Hazar K. ve Sena N.B.'nin bahse konu panonun kendi sorumluluklarında olduğunu ve kendilerinin ilgileneceklerini beyan ettikleri belirtilmişti.

Üniversite içinde ve LGBTİ+ çalışma kulübü içerisinde arama yapıldığının anlatıldığı iddianamede, aramada suça konu resmin asıldığı pano ve bir yayınevine ait terör örgütü PKK bayrağı simgeli kapağı bulunan bir kitaba el konulduğu, söz konusu kitapla ilgili ayrı soruşturma yürütüldüğü aktarılmıştı.

İddianamede, şüphelilerin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3 'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

2'si tutuklu 7 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine bugün başlanacak. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşma öncesi İstanbul Adliyesi önünde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafını yere serilmesi davası başlıyor
Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafını yere serilmesi davası başlıyor
Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafını yere serilmesi davası başlıyor
Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafını yere serilmesi davası başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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