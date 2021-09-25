Boğaz'da 2. kaza - Haberler
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Boğaz'da 2. kaza

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Boğaz'da 2. kaza

İSTANBUL Boğazı'nda 2. gemi kazası oldu.

TEKİRDAĞ (DHA) -

İSTANBUL Boğazı'nda 2. gemi kazası oldu. Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisinin Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu su almaya başladı. Olay yerine kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamada, "Tekirdağ'dan Rusya'ya giden 140 m. boyundaki VOLZHSKIY-40 adlı kuru yük gemisinin Boğaz çıkışı yapmaktayken balıkçı teknesiyle çatışması sonucu kılavuz kaptanımız, KIYEM-8 ve KEGM-3 botlarımız, geminin su aldığını bildirmesi üzerine KURTARMA-11 römorkörümüz gemiye yönlendirildi." denildi.


Boğaz'da 2. kaza

Boğaz'da 2. kaza

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