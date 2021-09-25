Boğaz'da 2. kaza

TEKİRDAĞ (DHA) -

İSTANBUL Boğazı'nda 2. gemi kazası oldu. Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisinin Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu su almaya başladı. Olay yerine kurtarma ekipleri yönlendirildi.