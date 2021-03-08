Son dakika haberi | BoE Başkanı Andrew Bailey: "Tünelin sonunda ışık görünüyor"
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Son dakika haberi | BoE Başkanı Andrew Bailey: "Tünelin sonunda ışık görünüyor"

08.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:30
Son dakika haberi | BoE Başkanı Andrew Bailey:

Son dakika haberler... İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının azaldığını, aşılama sürecinin büyük bir başarı olduğunu belirterek, "Tünelin sonunda ışık görünüyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının azaldığını, aşılama sürecinin büyük bir başarı olduğunu belirterek, "Tünelin sonunda ışık görünüyor." ifadesini kullandı.

Bailey, BoE'nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, piyasalarda, tüketici ve iş dünyası güveninde giderek artan bir ekonomik iyimserlik olduğunu vurguladı.

Koronavirüs vakalarının azaldığını, aşılama sürecinin büyük bir başarı olduğunu belirten Bailey, "Tünelin sonunda ışık görünüyor." ifadesini kullandı.

İnsanların önümüzdeki dönemde de evlerinden çalışmaya devam edebileceğini, bunun bir ölçüde "yeni normal" olarak kabul edileceğini aktaran Bailey, ekonominin bu yeni duruma adapte olması gerektiğini kaydetti.

Bailey, insanların evlerinden çalışmasına ilişkin, "Ulaşım süresinin azalması pozitif bir gelişme. Fakat başkalarıyla birlikte çalışılmadığında inovasyon ve yaratıcılık azalabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanların ekonominin geleceği konusunda iyimser olması gerektiğini aktaran Bailey, ekonomide beklenen uzun vadeli zararın geçmiş resesyonlardan daha küçük olabileceğine inanmak için nedenler olduğunu belirtti.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın daha önce paylaştığı İngiliz Bütçe Sorumluluk Ofisi büyüme tahminlerine göre, İngiliz ekonomisinin bu yıl yüzde 4, 2022'de yüzde 7,3, 2023'te ise yüzde 1,7 büyümesi bekleniyor.

İngiliz hükümetinin tahminlerine göre, işsizliğin 2022 yılında yüzde 6,5 ile zirve yapması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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