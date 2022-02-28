Son dakika haberi... Bodrumlu turizmciler savaşın 5'inci gününde Harkov'dan çıkarıldı

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından bombardımanın ortasında kalan 8 Bodrumlu turizmci, savaşın 5'inci gününde Harkov şehrinden çıkarıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla mahsur kaldıkları otelden alınan turizmciler, güvenli bölgeye ulaşmak için yola çıktı.

Turizm görüşmeleri ile ilgili Ukrayna'nın Harkov şehrine giden 8 Bodrumlu turizmci savaşın ortasında kaldı. Rusya sınırında bulunan Harkov kentine giren Rus askerlerinin bombardımanından kurtulmak için bir otelin otoparkına sığınan turizmciler 5 gündür şehirde mahsur kaldı. Bodrum Otelciler Derneğinin girişimleri sonucunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bizzat talimatıyla bölgeye giden Türk yetkililer, turizmcilere ulaştı. Güvenli bir otele götürülen turizmciler bugün 15.00 itibariyle trenle Harkov şehrinden ayrılarak Romanya sınırına ulaştırılmaya çalışılıyor. BODER Genel Sekreteri Yiğit Girgin otelcilere telefonla ulaşarak son durumlarını sordu. Turizmciler, tahliye edilmek üzere tren istasyonuna gittiklerini oradan ise Romanya'ya geçip Türkiye'ye geleceklerini söyledi.

Bodrum Otelciler Birliği Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrumlu turizmcileri ülkeye getirmek için girişimlerde bulunduklarını belirterek, "Harkov bölgesinde mahsur kalan Türk vatandaşı bunların içerisinde 6 otelci, 1 acenteci ve 1 de öğrenci bekliyordu. Bunun üzerine biz yetkililerle görüşme sağladık. Bakanlık ve turizm yetkilileri olmak üzere BODER olarak kendi imkanlarımızla görüşme sağladık. Bunun sonucunda saat 13.25'ten itibaren tahliyenin başlanacağı söylendi. Telefon görüşmesinde de saat 15.00'da trenin kalkacağını söyledi. Keşke herkes olabildiğince tahliye olsa ve olacaktır süreci takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bodrum Otelciler Birliği Derneği Genel Sekreteri Yiğit Girgin ise, "Otelci dostlarımız bildiğimiz kadarıyla Kharkiv bölgesinde Rusya sınırına yakın bir bölgede mahsur kaldılar. Yetkililerden destek istedik ve hızlı bir şekilde oradaki vatandaşlarımıza yardımcı oldular. Bugün itibariyle de tahliyeleri başlıyor. Trenle Romanya üzerinden bir noktaya varacaklar, daha sonra en kısa sürede İstanbul'a varacaklar. Oradaki Bodrumlu vatandaşların ve akabindeki Türk vatandaşların tahliyesi gerçekleşmiş olacak. Savaştan etkilenen bütün vatandaşların tahliyesinin gerçekleşmesini diliyoruz" dedi. - MUĞLA