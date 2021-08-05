Son dakika haberi | Bodrum ve Milas'ta yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
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Son dakika haberi | Bodrum ve Milas'ta yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Son dakika haberi | Bodrum ve Milas'ta yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde orman yangınından zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde orman yangınından zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Bölgede bir haftadır devam eden yangınlar, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden ekiplerin çalışmasıyla havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yanan alanlar Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce helikopterden görüntülendi.

Görüntülerde, yangında geniş bir alanın zarar gördüğü görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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