Bodrum'daki yangın bölgesinde risk devam ediyor
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Bodrum'daki yangın bölgesinde risk devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bodrum'daki yangın bölgesinde risk devam ediyor -Alevlenmelere anında müdahale ediliyor Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde arasındaki Pina Yarımadası'ndaki orman yangını söndürülürken bölgede risk devam ediyor.

Bodrum'daki yangın bölgesinde risk devam ediyor

-Alevlenmelere anında müdahale ediliyor

MUĞLA - Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde arasındaki Pina Yarımadası'ndaki orman yangını söndürülürken bölgede risk devam ediyor. Bölgede zaman zaman alevlenmeler meydana gelirken arazözlerle anında müdahale edilerek söndürülüyor.

Dün Pina Yarımadası'nda çıkan yangında 80 hektarlık orman alanı kül olmuştu. Gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın sonrası başlayan soğutma çalışmaları devam ediyor. Ormanda yaşayan çok sayıda canlının yaşamını yitirdiği yangın bölgesinde risk devam ediyor. Ormanda zaman zaman oluşan alevlenmelere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, anında müdahale ediyor.

Öğle saatlerinde 2 ayrı noktadan yine alevler ve dumanlar yükselmesi üzerine Milas İşletme Şefliği'ne ait arazöz, hızlı şekilde bölgeye geldi. Alevlere hızlı şekilde müdahale eden ekipler, alevleri söndürerek yeni bir yangının başlangıcı önlendi.

Dünkü yangın esnasında bölgedeki 3 büyük otelden 2 tanesi tamamen, 1 tanesi de kısmen deniz yoluyla tahliye edildi. Yangın tehlikesinin otellerden uzaklaşmasının ardından önce personel, daha sonra müşteriler otellerine geri götürüldü. Otel misafirleri tatillerine kaldıkları yerden devam etti.

Yangın esnasında otellerde büyük hasar oluşmadı. Sadece otellerin tabela, loca ve şezlonglarında hasarlar oluştu. Alevlerin yaklaştığı otel çevrelerinde temizlik çalışmaları yürütülüyor. Zarar gören localar, otel dışına taşındı.

Bodrum'daki yangın bölgesinde risk devam ediyor
Bodrum'daki yangın bölgesinde risk devam ediyor
Bodrum'daki yangın bölgesinde risk devam ediyor
Bodrum'daki yangın bölgesinde risk devam ediyor
Bodrum'daki yangın bölgesinde risk devam ediyor
Bodrum'daki yangın bölgesinde risk devam ediyor
Bodrum'daki yangın bölgesinde risk devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

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