Son dakika haberi: Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi: Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

21.02.2021 20:25 | Son Güncelleme: 21.02.2021 20:28
Son dakika haberi: Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahte raporla eczanelerden sentetik ecza maddesi alarak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahte raporla eczanelerden sentetik ecza maddesi alarak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki eczanelerden sahte rapor ve reçetelerle uyuşturucu içerikli ilaç satın alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1850 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, çok sayıda sahte reçete ve rapor ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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