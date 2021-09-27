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Son dakika haberi! Bodrum'da otluk alanda yangın (2)

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Bodrum'da otluk alanda yangın (2)

Son dakika haber: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin 1,5 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin 1,5 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, -


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
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