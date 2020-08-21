Son dakika haberi! Bodrum'da orman yangını (2) Son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Mazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve 3 helikopterle söndürme çalışması başlatıldı. Yerleşim yerlerine yakın olduğu bildirilen yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. Kaynak: AA