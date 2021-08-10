Son dakika haberleri: Bodrum'da makilik yangını
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Son dakika haberleri: Bodrum'da makilik yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Bodrum'da makilik yangını Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bodrum'da makilik yangını

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Dereköy Mahallesi Kavakderesi mevkiindeki makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın şiddeti ile alevler bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. ekipler alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Son dakika haberleri: Bodrum'da makilik yangını
Son dakika haberleri: Bodrum'da makilik yangını
Son dakika haberleri: Bodrum'da makilik yangını
Son dakika haberleri: Bodrum'da makilik yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

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